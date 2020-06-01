Son dakika: Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih Karadeniz'de petrol arayacak |Video

Son dakika haberi; Karadeniz’de sondaj faaliyeti gerçekleştirmek için 29 Mayıs günü İstanbul'dan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'nin bugün öğle saatlerinde Trabzon’a geldi. Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih, Karadeniz'de petrol arayacak. Peki Karadeniz'de petrol var mı? Çalışmaların detaylarını Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Sadettin Korkmaz A Haber canlı yayınında anlattı.