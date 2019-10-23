23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.10.2019

Son dakika: Trump'ın açıklamalarının ardından Dolar/TL ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum |CANLI

Son dakika haberi... ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığına ilişkin açıklamasının ardından dolar 5.72 lira düzeyine kadar geriledi. İşte döviz kurunda son durum ve canlı takip...

ABD Başkanı Trump'ın konuşması sonrasında piyasalar nasıl etkilendi? İşte Dolar, Euro, altın fiyatlarında son durum...

Dolar en düşük 5.7271 lira ve en yüksek 5.8119 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,

Euro en düşük 6.3696 lira ve en yüksek 6.4689 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,

Sterlin en düşük 7.3844 lira ve en yüksek 7.4895 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem görüyor.

Güne 0.93 artışla 98 bin 799 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), en düşük 98 bin 637 puanı ve en yüksek 99 bin 596 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 1.94 artışla 99 bin 785 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 139 bin 898 puanı ve en yüksek 142 bin 28 puanı gördükten sonra, son işlemlerde yüzde 2.27 artışla 141 bin 585 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 5.11 düşüşle 13.56 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 2.90 düşerek 13.75 düzeyine geriledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Trump'ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti
Trump'ın açıklamalarının ardından dolar düşüşe geçti
Rusya ile Güvenli Bölge anlaşması sonrası döviz kurunda son durum | Dolar TL Euro TL 23 Ekim Çarşamba canlı takip
Rusya ile Güvenli Bölge anlaşması sonrası döviz kurunda son durum | Dolar TL Euro TL 23 Ekim Çarşamba canlı takip
Volkswagen'den Türkiye açıklaması
Volkswagen'den Türkiye açıklaması
Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu
Hakan Atilla’nın yeni görevi belli oldu
Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü
Türkiye ve ABD arasındaki Suriye anlaşması doların ateşini düşürdü
Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi
Artvin Yusufeli Barajı son haliyle görüntülendi
Volkswagen Türkiye'ye yatırımı durdurdu mu?
Volkswagen Türkiye'ye yatırımı durdurdu mu?
ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianamede dikkat çeken detay
ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianamede dikkat çeken detay
Bakan açıkladı: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık
Bakan açıkladı: 2 yılda 16 bin çocuk işçiye ulaştık
Tekirdağ'da doğalgaz rezervi bulundu
Tekirdağ'da doğalgaz rezervi bulundu
ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit tweeti' piyasaları nasıl etkiledi?
ABD Başkanı Trump'ın 'tehdit tweeti' piyasaları nasıl etkiledi?
Emeklilere bin TL promosyon müjdesi
Emeklilere bin TL promosyon müjdesi
Daha Fazla Video Göster