08 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Torba kanun Meclis’ten geçti! Nakdi ücret desteği 1.500 TL oldu

Son dakika: Torba kanun Meclis’ten geçti! Nakdi ücret desteği 1.500 TL oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2021 10:04
Güncelleme:08.04.2021 10:16
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenleme ile çiftçilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak, gayrimenkuller satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek, yiyecek içecek hizmetleri sektöründe çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara ise 1500 liralık destek verilecek. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Ücretsiz izne ayrılanlara günde 50 TL ödenecek BİNLERCE KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR: ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLARA GÜNDE 50 TL ÖDENECEK
Ekonomide yeni düzenlemeler EKONOMİDE YENİ DÜZENLEMELER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nakdi ücret desteği 1.500 TL oldu
Nakdi ücret desteği 1.500 TL oldu
İşten çıkarma yasağında yeni gelişme
İşten çıkarma yasağında yeni gelişme
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Yoksulluk yalanına rakamlarla cevap
Yoksulluk yalanına rakamlarla cevap
Dışarıdan yemek söylerken dikkat!
Dışarıdan yemek söylerken dikkat!
Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?
Ramazan pidesi fiyatları ne kadar oldu?
Çalışanlar dikkat! O ödenekler için yeni karar
Çalışanlar dikkat! O ödenekler için yeni karar
THY çalışanlarına koronavirüs aşısı yaptırdı
THY çalışanlarına koronavirüs aşısı yaptırdı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi?
Esnafa 4 koldan destek
Esnafa 4 koldan destek
Sabiha Gökçen'e metro geliyor
Sabiha Gökçen'e metro geliyor
Daha Fazla Video Göster