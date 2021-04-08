Son dakika: Torba kanun Meclis’ten geçti! Nakdi ücret desteği 1.500 TL oldu

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenleme ile çiftçilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak, gayrimenkuller satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek, yiyecek içecek hizmetleri sektöründe çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara ise 1500 liralık destek verilecek. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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