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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Ücretsiz izne ayrılanlara günde 50 TL ödenecek Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Ücretsiz izne ayrılanlara günde 50 TL ödenecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Düzenleme ile çiftçilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak, gayrimenkuller satış komisyonlarınca fiziki ortamın yanı sıra elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek, yiyecek içecek hizmetleri sektöründe çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara ise 1500 liralık destek verilecek.
Giriş Tarihi: 08.04.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 09:58
Milyonları ilgilendiriyor: Ücretsiz izne ayrılanlara günde 50 TL ödenecek
Düzenlemeyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişikliğe gidiliyor. Bu Kanun'a tabi olan kamu kurum ve kuruluşlarına, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulüyle satış imkanı tanınıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonları ilgilendiriyor: Ücretsiz izne ayrılanlara günde 50 TL ödenecek
Menkul mallar, elektronik ortamda veya tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma ve peşin parayla satılabilecek. Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.
Milyonları ilgilendiriyor: Ücretsiz izne ayrılanlara günde 50 TL ödenecek
Artırmaya iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para teminat olarak alınacak. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeriyle satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili olacak.
Milyonları ilgilendiriyor: Ücretsiz izne ayrılanlara günde 50 TL ödenecek
Kanun teklifiyle artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerden, yıllık yüzde 5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınacak.
Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılacak ve en çok artırana ihale olunacak. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil edilecek. Ayrıca o mal için idarece yapılan her tür masraf alınarak mal kendisine terk olunacak. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam edecek.
Milyonları ilgilendiriyor: Ücretsiz izne ayrılanlara günde 50 TL ödenecek
Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine ikinci artırma yapılacak.