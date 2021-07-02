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Son dakika: Taksit sayılarında yeni dönem! Düzenleme getirildi

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Giriş: 02.07.2021 00:24
Son dakika haberi... Taksit sayılarına yeni düzenleme geldi. Cep telefonu ve elektrikli aletlerin taksitli satışlarında maksimum taksit sayısı belirlendi. Yeni düzenlemeye göre fiyatı 3.500 TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay taksit yapılacak. Mobilya, tablet ve bilgisayar gibi ürünler için de taksit sayısı düzenlemesi yapıldı.
Taksit sayılarında yeni dönem! Düzenleme getirildi
Taksit sayılarında yeni dönem! Düzenleme getirildi
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