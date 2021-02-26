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Son dakika: Tabliyeler 1915 Çanakkale Köprüsü'nde! Gemiyle getirildi: 700 ton ağırlığında

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Giriş: 26.02.2021 13:51
Güncelleme:26.02.2021 14:02
Son dakika haberi... 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ederken, Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelen tabliye bloklarının sayısı 23'e ulaştı. Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, montajının ardından köprü yolunu oluşturacak.

Son dakika haberi... 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ederken, Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelen tabliye bloklarının sayısı 23'e ulaştı. Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları, montajının ardından köprü yolunu oluşturacak.

Dev projede önemli gelişme! Gemiyle getirildi DEV PROJEDE ÖNEMLİ GELİŞME! GEMİYLE GETİRİLDİ
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