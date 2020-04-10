- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Motorine bir indirim haberi daha! Bu geceden itibaren geçerli olacak | Video
Son dakika haberi... Motorine bir indirim daha geliyor. Koronavirüs nedeniyle yaşanan dalgalanmanın ardından gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Motorin fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.