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10.04.2020

Son dakika: Motorine bir indirim haberi daha! Bu geceden itibaren geçerli olacak | Video

Son dakika haberi... Motorine bir indirim daha geliyor. Koronavirüs nedeniyle yaşanan dalgalanmanın ardından gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Motorin fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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