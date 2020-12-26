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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Milyonları ilgilendiren yeni karar! Taksit sayıları değişti

Son dakika: Milyonları ilgilendiren yeni karar! Taksit sayıları değişti

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Giriş: 26.12.2020 12:46
Son dakika: Taksit sayıları değişti | Milyonları ilgilendiren yeni karar... Taksit sayılarını düşüren düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayıları azaltıldı.

Ticaret Bakanlığı, tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

FİYATI 3 BİN 500 LİRANIN ÜSTÜ TELEVİZYONDA TAKSİT 4'E İNDİ
Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

TABLETTE 6 AY TAKSİT DEVAM EDECEK
Tablet ürünlerinde ise taksit sayısı değişmedi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

ELEKTRİKLİ EŞYADA 12'Yİ GEÇEMEYECEK
Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

HAVA YOLUNDA TAKSİT 18 OLARAK DEVAM
Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

KUYUM SATIŞLARINDA 6 AYA İNDİ
Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

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