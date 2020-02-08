08 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.02.2020

Son dakika! Metrobüs, İETT, ÖHO, vapur, Marmaray, Tramway ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı tablo | VİDEO

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine dev zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak." denildi. Peki, Metrobüs, İETT, ÖHO, vapur, Marmaray, Tramway ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı tablo...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İBB'den toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte zamlı tarifeler...
İBB'den toplu taşımaya yüzde 35 zam! İşte zamlı tarifeler...
İstanbul öğrenci akbil abonman ücreti zammı ne kadar?
İstanbul öğrenci akbil abonman ücreti zammı ne kadar?
İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! İşte yeni zam tarifesi
İstanbul'da toplu taşımaya büyük zam! İşte yeni zam tarifesi
Bekçilerle ilgili Bakanlık'tan yeni duyuru
Bekçilerle ilgili Bakanlık'tan yeni duyuru
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı...
Bakan Albayrak'tan enflasyon ve faiz mesajı...
Bankacılık Kanunu değişiyor!
Bankacılık Kanunu değişiyor!
Altın fiyatlarıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Altın fiyatlarıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar
Emeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
Emeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
Bakan Albayrak'tan esnafa faizsiz kredi müjdesi
Bakan Albayrak'tan esnafa faizsiz kredi müjdesi
Borsa İstanbul son üç ayın dünya lideri! Piyasalarda son durum ne?
Borsa İstanbul son üç ayın dünya lideri! Piyasalarda son durum ne?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
Dünya THY'yi izledi! Ay’a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar
Dünya THY'yi izledi! Ay’a yapılan ilk yolculuktan ilham aldılar
Daha Fazla Video Göster