Son dakika! Metrobüs, İETT, ÖHO, vapur, Marmaray, Tramway ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı tablo | VİDEO

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine dev zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan Tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan Öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak." denildi. Peki, Metrobüs, İETT, ÖHO, vapur, Marmaray, Tramway ücretleri ne kadar oldu? İşte zamlı tablo...