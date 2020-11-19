Son dakika: Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faiz toplantısından beklentiler neler?

Son dakika haberi... Piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı haberini bekliyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz toplantısından beklentiler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı haberini bekliyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz toplantısından beklentiler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, "Bir haftalık repo faiz oranı yani politika faiz dediğimiz oran şu an 10.25 ama piyasayı fonlama oranı 14-14.75. Yani politika faizi tabelada böyle ama Merkez Bankası piyasaya yani bankalara verdiği paranın faizini zaten 14.47'e çekmiş. Zaten faizi artırmış. Başka araçları kullanarak parayı sıkılaştırdı zaten. Dolayısıyla bugün faiz arttırırsa aslında bir artırım değil şu aradaki farkı kapatır." ifadelerini kullandı.