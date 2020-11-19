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Son dakika: Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faiz toplantısından beklentiler neler?

A Haber
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Giriş: 19.11.2020 09:55
Güncelleme:19.11.2020 10:01
Son dakika haberi... Piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı haberini bekliyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz toplantısından beklentiler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Piyasalar bugün Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararı haberini bekliyor. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Faiz toplantısından beklentiler neler? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Erdem, "Bir haftalık repo faiz oranı yani politika faiz dediğimiz oran şu an 10.25 ama piyasayı fonlama oranı 14-14.75. Yani politika faizi tabelada böyle ama Merkez Bankası piyasaya yani bankalara verdiği paranın faizini zaten 14.47'e çekmiş. Zaten faizi artırmış. Başka araçları kullanarak parayı sıkılaştırdı zaten. Dolayısıyla bugün faiz arttırırsa aslında bir artırım değil şu aradaki farkı kapatır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Piyasalar bu toplantıya kilitlendi SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI NE OLACAK? PİYASALAR BU TOPLANTIYA KİLİTLENDİ

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