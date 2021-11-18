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Son dakika Merkez Bankası Faiz kararı | Merkez Bankası faizi 1 puan düşürdü! Faiz kararı ne anlama geliyor? | Dolar – Euro ve altında son durum

A Haber
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Giriş: 18.11.2021 14:33
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB 100 baz puan düşürdü. Merkez Bankası’nın faiz kararı ne anlama geliyor? Piyasalar nasıl karşıladı? Dolar, Euro ve altında son durum ne? Piyasalar nasıl etkilenecek? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Stratejist Cüneyt Paksoy, "Merkez Bankası’nın bu kararı işte dar bir manevra alanı kaldığını söylemişti son toplantıda. Piyasa beklentisi de bu yöndeydi. Sanırım bunu da kullanmış oldular. Yani önden yüklemeli bir 100 puan daha indirimle 400 baz puan indirim toplamda 15’e getirildi. Bundan sonrası bir süre herhalde bekle-gör şeklinde geçecek diye düşünüyorum." dedi. Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cüneyt Dirican ise metnin ne anlama geldiğini anlattı.

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