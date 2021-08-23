Son dakika: Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı

Son dakika ekonomi haberi… 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları bugün belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Memur ve emekli zammı 2022'de ne kadar olacak? Bilgin, "2022’nin ilk yarısı için yüzde 5 artı enflasyon farkı yüzde 7 artı enflasyon farkı toplam yüzde 12’lik zam. 2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8 ikinci 6 ayında yüzde 6 zam" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…

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