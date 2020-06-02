Konut taşıt tüketici ve tatil kredilerinde başvurular ne zaman başlıyor? İşte başvuru tarihleri ve şartları |Video

Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihini en büyük düşük faizleri kredi destek paketini açıkladı. Konut, taşıt (otomobil), alacaklar tarihin en düşük sevilerinde kredi imkanı verilecek. 12 ay ve 6 geri ödemesiz imkanlarda tanınacak. Tüketici ve firmaları desteklemek için tüketici, tatil kredileri gibi kredi seçenekleri de var. Peki kredilere başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları neler? Ev kredisi çekenler yeni faiz oranlarına göre kredilerini yapılandırabilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu sorunların yanıtını A Haber canlı yayınında verdi.

Son dakika haberi; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhuriyet tarihini en büyük düşük faizleri kredi destek paketini açıkladı. Konut, taşıt (otomobil), alacaklar tarihin en düşük sevilerinde kredi imkanı verilecek. 12 ay ve 6 geri ödemesiz imkanlarda tanınacak. Tüketici ve firmaları desteklemek için tüketici, tatil kredileri gibi kredi seçenekleri de var. Peki kredilere başvurular ne zaman başlayacak? Başvuru koşulları neler? Ev kredisi çekenler yeni faiz oranlarına göre kredilerini yapılandırabilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm bu sorunların yanıtını A Haber canlı yayınında verdi.

BAŞVURULAR 2-5 HAZİRAN TARİHİNDE BAŞLAYACAK?

Erdem, 2 Haziran konut ve otomobil kredi başvuruları başladı. 5 Haziran itibariyle tüketici kredileri başvuruları başlayacak. İnternet üzerinden başvuru alınmayacak. Başvurular şubelerden yapılabilecek.

KAMPANYAYA 2 YENİ KATILIM BANKASI DAHA KATILDI

Ziraat ve Vakıf Katılım Banklarının kampanyaya katıldığını duyuran Erdem, Faiz hassasiyeti olan vatandaşların da bu imkanlarından faylanması için bu iki bankanın devreye girdiğini açıkladı.

ESKİ KREDİLER BU ORANLARLA YAPILANDIRILABİLİR Mİ?

"Geçmiş krediler bu faiz oranlarında yapılandırılabilir mi?" sorusuna Erdem, bunun bir faizlerin düşmesi anlamına gelmediğini yeni bir paket olduğunu ve yapılandırmanın olamayacağını açıkladı.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA NEDİR?

Konut kredisinde, faizler düştüğünde tüketici düşük faizden kredisini ödemek isteyebiliyor. Bu durumda tüketicinin ödemekte olduğu kredi borcu kapatılıyor, düşük faizden yeni bir kredi açılıyor. Bu işleme yeniden yapılandırma deniyor. Kredi yeniden yapılandırma olarak da adlandırılan refinansman, kullanılmış bir kredinin kapatılarak daha düşük faiz oranları ile yeniden kredi kullanılması işlemi olarak biliniyor.

Faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde kullanılmış olan bir konut kredisini, faizlerin düşmesi ile yeniden yapılandırmak mümkün oluyor. Eğer kullandığımız krediyi yine kendi bankamızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsak refinansmanın adı, yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez "yeniden yapılandırma" oluyor.

Böylece tüketici daha düşük faiz oranı ile kullandığı kredi ile hem mevcut kredisini kapatır hem de faiz ödemelerini düşürüyor. Refinansman aynı banka ya da başka bir banka ile yapılabiliyor.

Konut kredisi yeniden yapılandırma ile;

– Dönemin düşük faizlerinden yararlanabiliyor.

– Taksitlerinizi azaltabiliyor.

– Daha az faiz ödeyebiliyor.

Tüketiciyi avantajlı hale getirme amacında olan refinansman kredisinde; avantaj için faiz indiriminden elde ettiginiz karın yeniden yapılandırma masraflarından daha fazla olması gerekiyor.

Yapılandırmada yeni bir kredi kullanılması nedeni ile yeni masraflar doğabiliyor. Tabi tüketici kredi kullanılan banka ile anlaşma sağlayabilirse, bu masrafların büyük kısmından kurtulabiliyor.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Konut kredisi yapılandırma 2018, üç farklı durumda yapılabilmektedir. Bunlar şöyledir:

– Konut kredisi kullandıktan sonra eğer yüzdeler(0,98% vb.) düşerse mevcut kredinizin yüzdelerini azaltabilmek adına yapacağınız yapılandırma.

– Eğer kullanmış olduğunuz konut kredisinin taksitlerini ödemede zorlanıyorsanız, ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.

– Konut kredisi kullandıktan sonra elinize toplu para geçmesi durumunda ilgili bankaya müracat ederek ödeme planının yeniden düzenlenmesi adına yapılan yapılandırma.

Bunlardan hangisinin size uygun olup olmadığını belirleyerek bu yönde başvuru yapabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA MASRAFLARI NE KADAR?

Konut kredinizi yeniden yapılandırmak istediğinizde banka bazı masrafları sizden talep edebilmekte. İşte, konut kredisi yeniden yapılandırma masrafları:

Erken kapatma cezası

Yüksek faizli kredi kapatılacağı için banka bu farkı isteyebiliyor. Özellikle konut kredilerinde 6 Mart 2007'den sonra (Mortgage Yasası yürürlüğe giriş tarihinden önce ) kredi kullananlar yüzde 2 oranında ceza ödemek durumunda kalabiliyor.

Kredi masrafları

Yeni bir kredi açılacağı için başlangıçta istenen masraflar tüketiciden tekrar isteniyor (dosya ücreti, sigorta ücreti ve diğer masraflar gibi) Kredi kullanılan bankadan yeniden yapılandırma yapıldığında banka, bazı masrafları istemeyebilir.