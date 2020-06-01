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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Konut destek kredileri ne anlama geliyor? DAP Yönetim Kurulu Başkanı A Haber'de değerlendirdi |Video

Son dakika: Konut destek kredileri ne anlama geliyor? DAP Yönetim Kurulu Başkanı A Haber'de değerlendirdi |Video

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Giriş: 01.06.2020 12:48
Güncelleme:01.06.2020 13:18
Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklandı. Peki konut kredilerindeki tarihi düşüş ne anlama geliyor? DAP Yönetim Kurulu Başkanı  Ziya Yılmaz, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yılmaz, "Konut sektörü çok ciddi bir paya sahip. Çok faydalı oldu. Biz artık yüzde 10 büyüme yakalarız diye düşünüyorum. Sektör için de ciddi bir moral oldu." dedi.

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük destek paketi açıklandı. Peki konut kredilerindeki tarihi düşüş ne anlama geliyor? DAP Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Yılmaz, "Konut sektörü çok ciddi bir paya sahip. Çok faydalı oldu. Biz artık yüzde 10 büyüme yakalarız diye düşünüyorum. Sektör için de ciddi bir moral oldu." dedi.

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