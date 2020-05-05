Son dakika: Kısa çalışma ödemeleri bugün başladı! Yaklaşık 3 milyon kişiye 1.561 ila 4.380 lira arasında ödeme yapılacak |Video

Kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? sorusu yanıt buldu. Kısa çalışma ödemeleri 5 Mayıs Salı günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başladı. Peki kim ne kadar maaş alacak? Yaklaşık 3 milyon kişiye 1.561 ila 4. 380 lira arasında maaşları bugün hesaplara yatırıldı. Ayrıntılar a Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? sorusu yanıt buldu. Kısa çalışma ödemeleri 5 Mayıs Salı günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başladı. Peki kim ne kadar maaş alacak? Yaklaşık 3 milyon kişiye 1.561 ila 4. 380 lira arasında maaşları bugün hesaplara yatırıldı.

Ayrıntılar a Haber muhabiri canlı yayında anlattı.