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Son dakika: Kısa çalışma ödemeleri bugün başladı! Yaklaşık 3 milyon kişiye 1.561 ila 4.380 lira arasında ödeme yapılacak |Video
Kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? sorusu yanıt buldu. Kısa çalışma ödemeleri 5 Mayıs Salı günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başladı. Peki kim ne kadar maaş alacak? Yaklaşık 3 milyon kişiye 1.561 ila 4. 380 lira arasında maaşları bugün hesaplara yatırıldı. Ayrıntılar a Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
Kısa çalışma ödenekleri ne zaman ödenecek? sorusu yanıt buldu. Kısa çalışma ödemeleri 5 Mayıs Salı günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başladı. Peki kim ne kadar maaş alacak? Yaklaşık 3 milyon kişiye 1.561 ila 4. 380 lira arasında maaşları bugün hesaplara yatırıldı.
Ayrıntılar a Haber muhabiri canlı yayında anlattı.
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