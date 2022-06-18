18 Haziran 2022, Cumartesi
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Gelire Endeksli Senet açıklaması
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adana'daki 'Üreten Kadınlar Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nureddin Nebati, Gelire Endeksli Senet (GES)'ler ile ilgili "Talepler çok iyi geliyor. GES'lerin getirisi yıllık minimum yüzde 23.04 olacak ve kupon gelirleri vatandaşlarımıza 3 ayda 1 ödenecek. Bu gelirin artma potansiyeli de yüksek olacaktır" dedi.