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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilecek |Video

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Giriş: 21.05.2020 15:31
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" ifadelerini kullandı.

"BU FIRSAT EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Öte yandan Bakan Berat Albayrak "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan flaş açıklamalar: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilecek SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: BU FIRSAT EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK

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