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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide toparlanma mesajı: Tarihi bir dönüm noktası.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ekonomide toparlanma mesajı: Tarihi bir dönüm noktası.

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Giriş: 04.08.2020 10:57
Son dakika haberine göre Bugün açıklanan Türkiye İmalat PMI rakamlarıyla ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu tarihi bir dönüm noktası" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Türkiye İmalat PMI ile ilgili "Bu tarihi bir dönüm noktası" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası: Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

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