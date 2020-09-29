29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2020 11:21
Güncelleme:29.09.2020 11:22
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, eylül ayı Ekonomi Güven Endeksi rakamlarına ilişkin mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İŞTE O TABLO:

Bakan Albayrak'tan Güven Endeksi mesajı
Bakan Albayrak'tan "Güven Endeksi" mesajı
Bakan Albayrak'tan YEP öncesi dikkat çeken paylaşım
Bakan Albayrak'tan YEP öncesi dikkat çeken paylaşım
Yeni ekonomi programı açıklanıyor
Yeni ekonomi programı açıklanıyor
Yeni Ekonomi Programı ile birlikte neler olacak?
Yeni Ekonomi Programı ile birlikte neler olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı
Rekor artış! Hedef artık çok yüksek
Rekor artış! Hedef artık çok yüksek
Milyonları ilgilendiriyor! Hesaba göre limit
Milyonları ilgilendiriyor! Hesaba göre limit
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Bankacılığı bıraktı milyonlarla oynuyor
Eylül ihracatında rekor kıracağız
"Eylül ihracatında rekor kıracağız"
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması
O ilaçlar geri ödeme listesinde!
O ilaçlar geri ödeme listesinde!
Tatile gidenler dönmüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı...
Tatile gidenler dönmüyor! Fiyatlar yüzde 30 arttı...
Daha Fazla Video Göster