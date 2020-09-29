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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ekonomi Güven Endeksi açıklaması: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından, eylül ayı Ekonomi Güven Endeksi rakamlarına ilişkin mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.
İŞTE O TABLO: