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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak

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Giriş: 25.08.2020 14:31
Güncelleme:25.08.2020 14:32
Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa, Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'daki hesabından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın, "Bayrağımızın himayesinde sancağımızın dalgalandığı her yer vatanımız. Adını Fatih Sultan Mehmet'ten alan Fatih sondaj gemimizin sancağı göklerde" açıklamasını paylaştı.




Bakan Albayrak, "Milli, bağımsız, temiz enerji için Karadeniz'deki Fatih'imiz alnımızın 'AK'ı oldu. Fatih Sultan Mehmet nasıl ki bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtıysa Fatih gemimiz de yeni bir çağın başlangıcı olacak" dedi.

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