Son dakika: Halkbank'tan flaş açıklama: Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye aldık
Son dakika haberi... Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor
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