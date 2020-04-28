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Son dakika: Halkbank'tan flaş açıklama: Yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye aldık

Son dakika haberi... , oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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HALKBANK: 6 AY ÖDEMESİZ DESTEK PROGRAMI DEVREDE
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