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İkinci el araç altını solladı! Otomobil yatırım aracı oldu |Video
Otomobil 2019 yılında döviz, altın gibi yatırım araçlarından çok daha fazla kazandırdı. Yeni yatırım aracı daha karlı olan ikinci el otomobil oldu. 2019’da ikinci el otomobil fiyatları yüzde 30 arttı, 2020 Şubat ayı itibariyle artış yüzde 36’yı geçti. Detaylar A Haber ekranlarında...
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