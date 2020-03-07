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İkinci el otomobil fiyatları el yakıyor! İşte 2020 en ucuz ikinci el arabalar ve fiyatları...

İkinci el araba fiyatları ne kadar oldu? İkinci el araç piyasasını yakından takip eden vatandaşlar fiyatları merak ediyor. Sıfır araç almak için 2 e 6 ay arasında bekleme süresi ile karşı karşıya kalan vatandaşlar, ikinci el araçlara yönelmeye başladı. İkinci el araçlardaki fahiş fiyat artışı el yakıyor. Fiyatların artmasıyla birlikte en ucuz ikinci el arabalar araştırılıyor. Siz değerli okurlarımız için en ucuz otomobilleri ve fiyatları derledik. İşte en ucuz ikinci el arabalar...

Giriş Tarihi: 07.03.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 17:04
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İkinci el otomobil fiyatları el yakıyor! İşte 2020 en ucuz ikinci el arabalar ve fiyatları...

Sıfır araçlarda fiyat artışı ikinci el piyasasını da etkiledi. Her geçen gün ikinci el araba fiyatları artmaya devam ediyor. Ocak ayında 30 bin liraya satılan araçlar şu zamanlarda 45 ve 47 bin lira seviyelerinde müşterilerini bekliyor. Hal böyle olunca en ucuz otomobil fiyatları araştırılmaya başlandı. Sizler için en uygun alınabilecek ikinci el arabaları ve fiyatlarını haberimizde derledik. İşte ikinci el pazarına gitmeden önce inceleyebileceğiniz en ucuz ikinci el arabalar...

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İkinci el otomobil fiyatları el yakıyor! İşte 2020 en ucuz ikinci el arabalar ve fiyatları...

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından Ahmet Ataseven, piyasanın çok yüksek olduğunu belirterek, "Şuan da ikinci el araba fiyatları aşırı derecede yüksek. Ocak ayında 30 bin liraya sattığımız araba şuan 45 ve 47 bin lira seviyelerine çıktı. Ancak yoğunluk var. Çünkü insanların sıfır araba alma şansları yok şu anda. Bundan dolayı ikinci ele talep çok. İkinci el araç almak isteyenler alıp yatırım yapsınlar. Çünkü bu fiyatların hiç aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Hatta fiyatlar daha da yükseliyor. Biz sattığımız arabanın yerine yeni araç koyamıyoruz. Fiyatların bu kadar yüksek olmasındaki ana sebep sıfır araç olmaması. Sıfır araç almak isteyen müşteri en az 3-4 ay beklemek zorunda. Bayilerde şuan araba yok. Bu nedenle de ikinci el piyasası yükseldi" dedi.

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İkinci el otomobil fiyatları el yakıyor! İşte 2020 en ucuz ikinci el arabalar ve fiyatları...

"ARABALAR KANATLANMIŞ"

İkinci el araba almak için oto pazarına gelen ve araç fiyatlarından şikayetçi olduğunu belirten Bekir Ak, "Oto pazarında arabalar kanatlanmış, uçuşa hazır vaziyete gelmiş. Ne alıcı ne de satıcı var. Gelen de boş gidiyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bu piyasadaki uçuş ortamını insanlar oluşturuyor. Hiçbir yerde bir şey yok. Biz sadece kendimize ediyoruz ve kendimiz buluyoruz. Hatta şu şarkıyı da yeri gelmişken hatırlatayım: Kendim ettim kendim buldum/ Gül gibi sararıp soldum" ifadelerini kullandı.

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İkinci el otomobil fiyatları el yakıyor! İşte 2020 en ucuz ikinci el arabalar ve fiyatları...

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi esnaflarından alınan bilgilere göre ikinci el araç fiyatları 20 bin TL'den başlayıp 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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İkinci el otomobil fiyatları el yakıyor! İşte 2020 en ucuz ikinci el arabalar ve fiyatları...

100 BİN TL'NİN ALTINDA ALINABİLECEK ARABALAR

Sıfır otomobillerin fiyatlarının artması ile birlikte ikinci el fiyatlarına da zam geldi. 50 bin TL'nin altında otomobil bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, 100 bin TL'yi zorlayan fiyatlar ortaya çıktı. Otomobil fiyatlarının Nisan, Mayıs aylarında daha da artması muhtemel. Bayrama denk gelen tarihlerde ise otomobil fiyatları tavan yapacak. Bu nedenle şu an araç almak oldukça mantıklı görünüyor. Biz de otomobil almak isteyenlere 100 bin TL'ye kadar alınabilecek en iyi otomobilleri derledik. İşte 100 bin TL altı alınabilecek ikinci el otomobiller...