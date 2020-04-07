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07.04.2020

Fitch Türkiye ekonomisinin büyümesini devam edeceğini açıklamıştı! Uzman isim A Haber'de ekonomiyi değerlendirdi |Video

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin ekonomik tablosunu değerlendirdi. Winslow, dünyanın boğuştuğu corona virüs (Covid) salgınının etkisini azaltması ile Türkiye büyümesini sürdüreceğini belirtmişti. Peki 2020 yılında ekonomide bizleri neler bekliyor? Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, A Haber ekranlarında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Son dakika: Fitchten flaş Türkiye açıklaması: 2021 yılında... SON DAKİKA: FİTCH'TEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: 2021 YILINDA...

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