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Fitch Türkiye ekonomisinin büyümesini devam edeceğini açıklamıştı! Uzman isim A Haber'de ekonomiyi değerlendirdi |Video
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin ekonomik tablosunu değerlendirdi. Winslow, dünyanın boğuştuğu corona virüs (Covid) salgınının etkisini azaltması ile Türkiye büyümesini sürdüreceğini belirtmişti. Peki 2020 yılında ekonomide bizleri neler bekliyor? Ekonomist Dr. Rahmi İncekara, A Haber ekranlarında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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