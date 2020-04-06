Son dakika: Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması: 2021 yılında...
Son dakika haberine göre; Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin ekonomik tablosunu değerlendirdi. Winslow, dünyanın boğuştuğu corona virüs (Covid) salgınının etkisini azaltması ile Türkiye büyümesini sürdüreceğini belirti.
Dünya corona virüs ile mücadelesini sürdürüyor. Virüsün ekonomik etkisi tüm dünyada görülürken Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow'dan Türkiye'yi ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.
Douglas Winslow "Evlerde kalma sürecinin sonunda ekonomik aktivitelerin normalleşmesiyle üçüncü çeyrekte daha yatay bir büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte iyileşmenin görülmesini öngörüyoruz" dedi.
"TÜRKİYE 4,5 SEVİYESİNDE BÜYÜYEBİLİR"
Öte yandan Winslow, "Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 4,5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz ki bu bizim değerlendirmemize göre sürdürülebilir bir büyüme oranıdır" şeklinde konuştu.
"EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI YOLUYLA..."
Ayrıca Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow "Koronavirüs salgınının ardından Ekonomik İstikrar Kalkanı yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır" mesajını verdi.
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