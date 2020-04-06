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Son dakika: Fitch'ten flaş Türkiye açıklaması: 2021 yılında...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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FİTCH'TEN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: 2021 YILINDA...

Son dakika haberine göre; Ratings Direktörü , 'nin ekonomik tablosunu değerlendirdi. Winslow, dünyanın boğuştuğu corona virüs (Covid) salgınının etkisini azaltması ile Türkiye büyümesini sürdüreceğini belirti.

Dünya corona virüs ile mücadelesini sürdürüyor. Virüsün ekonomik etkisi tüm dünyada görülürken Ratings Direktörü 'dan 'yi ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.

Douglas Winslow "Evlerde kalma sürecinin sonunda ekonomik aktivitelerin normalleşmesiyle üçüncü çeyrekte daha yatay bir büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte iyileşmenin görülmesini öngörüyoruz" dedi.

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"TÜRKİYE 4,5 SEVİYESİNDE BÜYÜYEBİLİR"

Öte yandan Winslow, "Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 4,5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz ki bu bizim değerlendirmemize göre sürdürülebilir bir büyüme oranıdır" şeklinde konuştu.

"EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI YOLUYLA..."

Ayrıca Direktörü Douglas Winslow "Koronavirüs salgınının ardından yoluyla büyük teşvikleri, devlet bankalarının kredi desteğine yönelik yeni önlemleri görmemiz olası. Bu durum ekonomik aktivite için ek destek sağlayacaktır" mesajını verdi.

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