BİZE ULAŞIN
26.10.2019
Son dakika: Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılan (EYT) açıklaması |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan kurulu Toplantısı'na katılmadan önce Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada kendisine yöneltilen "EYT (Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar) çıkar mı?" sorusuna Başkan Erdoğan yanıt verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.