Son dakika: Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılan (EYT) açıklaması |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan kurulu Toplantısı'na katılmadan önce Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada kendisine yöneltilen "EYT (Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar) çıkar mı?" sorusuna Başkan Erdoğan yanıt verdi.