Son dakika: EPDK Başkan uyarmıştı! 81 ile benzin ve motorin fiyatlarına indirim! İstanbul ve Ankara'da ne kadar oldu? |Video

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz uyarmıştı. Firmalar kar marjlarını 17 ile 25 kuruş arasında indirdi. 81 ilde akaryakıt şirketi sahipleri geri adım attı ve kentlere göre değişen fiyatlarda 41 kuruşa kadar indirim görüldü. Peki İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorinin yeni indirimli litre fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı ...

Son dakika haberi... EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz uyarmıştı. Firmalar kar marjlarını 17 ile 25 kuruş arasında indirdi. 81 ilde akaryakıt şirketi sahipleri geri adım attı ve kentlere göre değişen fiyatlarda 41 kuruşa kadar indirim görüldü. Peki İstanbul ve Ankara'da benzin ve motorinin yeni indirimli litre fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı ...

Hakkari'de 41 kuruşluk bir indirim var.

İstanbul Avrupa yakasında 5 kuruş yapıldı.

Ankara'da benzinde 13 motorinde 12 kuruşluk bir indirim var.