EPDK Başkanı açıkladı! Akaryakıt dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarında 17 ila 25 kuruş indirim
Son dakika haberine göre; EPDK Başkanı Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren dağıtıcı ve bayilerin kar marjlarından 17 ila 25 kuruş indirim yapacağını açıkladı.
EPDK Başkanı Mustafa şunları kaydetti:
"Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük. Gereken adımı atacaklar. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak.
"TAKİP EDECEĞİZ"
Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz."
DÜN UYARI GELMİŞTİ!
EPDK'den, akaryakıt şirketlerine "fiyatları makul seviyeye çekin" uyarısı gelmişti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Daha önce 3 kere uyguladığımız gibi bir kez daha gereken adımı atmaktan çekinmeyiz. Ya şirketler fiyatları makul seviyeye çekecek ya da tavan fiyat kararı alarak biz makul seviyeye çekeceğiz" demişti
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerine çıktığının tespit edilmesi üzerine şirketleri fiyatların makul seviyeye çekilmesi yönünde uyarırken, fiyatların düzelmemesi halinde tavan fiyat kararı alınabileceğini belirtmişti.
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