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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? Canlı yayında anlattı

Son dakika: En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 04.01.2021 11:41
Güncelleme:04.01.2021 13:48
Son dakika haberi... 2020 Aralık enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli zamları belli oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... 2020 Aralık enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli zamları belli oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar... MEMURA %7.36 ZAM MÜJDESİ! 2021 ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR, HEMŞİRE, MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? ZAMLI MAAŞLAR...

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? Canlı yayında anlattı EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU? MEMUR, POLİS, ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR? CANLI YAYINDA ANLATTI
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