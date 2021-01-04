Son dakika haberi... 2020 Aralık enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli zamları belli oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... 2020 Aralık enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli zamları belli oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.