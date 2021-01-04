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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? Canlı yayında anlattı

Son dakika haberi... açıklandı. Memur ve emekli zamları belli oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? muhabiri canlı yayında anlattı.

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? Canlı yayında anlattı

2020 Aralık enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli zamları belli oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? Canlı yayında anlattı

*En düşük SSK ve Bağ-Kur zamları belli oldu

Memur ve memur emeklileri %7,36 zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %8,36 zam alacak.

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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? Canlı yayında anlattı

*Memurların yeni maaşları

En düşük memur maaşı 4.541 TL oldu.

"MEMURA %7.36 ZAM MÜJDESİ! 2021 ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR, HEMŞİRE, MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? ZAMLI MAAŞLAR..." HABERİ İÇİN TIKLAYIN

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