En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? Canlı yayında anlattı
Son dakika haberi... 2020 Aralık enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli zamları belli oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.
EKONOMİ A Haber
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2020 Aralık enflasyonu açıklandı. Memur ve emekli zamları belli oldu. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? Memur, Polis, öğretmen maaşı ne kadar? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.
*En düşük SSK ve Bağ-Kur zamları belli oldu
Memur ve memur emeklileri %7,36 zam alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri %8,36 zam alacak.
*Memurların yeni maaşları
En düşük memur maaşı 4.541 TL oldu.
"MEMURA %7.36 ZAM MÜJDESİ! 2021 ÖĞRETMEN, POLİS, DOKTOR, HEMŞİRE, MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU? ZAMLI MAAŞLAR..." HABERİ İÇİN TIKLAYIN