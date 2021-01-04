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Haberler Galeri Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Milyonlarca memura müjdeli haber geldi. Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte memurların maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, yılın ikinci dönemine kadar memurlar maaşlarını %7,36 zamlı alacaklar. En çok merak edilenlerden biri de, mesleklere göre maaş tutarları oldu. Peki, 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 13:40
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Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Memur maaşları ne kadar oldu? Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Yeni maaşlarını merak eden memurlar, internet üzerinden yeni maaşları araştırıyor. 2021 yılının ikinci dönemine kadar geçerli olacak güncel maaşlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Meslek meslek yeni maaş bilgilerini sizler için yazımızda ele aldık. Peki, 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

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Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.

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Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

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Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

GENEL MÜDÜR (1/4)

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