Memura %7.36 zam müjdesi! 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar...

Milyonlarca memura müjdeli haber geldi. Aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte memurların maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, yılın ikinci dönemine kadar memurlar maaşlarını %7,36 zamlı alacaklar. En çok merak edilenlerden biri de, mesleklere göre maaş tutarları oldu. Peki, 2021 öğretmen, polis, doktor, hemşire, memur maaşları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 13:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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