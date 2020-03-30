Son dakika: Emekliler için 1000 TL’lik bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? A Haber canlı yayınında açıkladı

Son dakika haberi: Emekliler için 1000 TL’lik bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında o tarihi açıkladı. 2020 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih resmen duyuruldu. 7-11 Nisan arasında ödemeler yapılacak? Peki kim, ne zaman ikramiyesini alabilecek? İşte o tarihler...

Son dakika haberi: Emekliler için 1000 TL'lik bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında o tarihi açıkladı. 2020 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarih resmen duyuruldu. 7-11 Nisan arasında ödemeler yapılacak? Peki kim, ne zaman ikramiyesini alabilecek? İşte o tarihler...

Emeklilerin beklediği haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme takvimi belli oldu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan'da ödeneceğini duyurdu.



5 GÜNDE İŞ TAMAM

Coronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan, 20-21-22 olanlar için 8 Nisan, 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-Kur) ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek" dedi. Coronavirüs'ün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini anımsattı.



EVDE ALMA İMKANI

Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. 'Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum."



KİME, NE KADAR?

● Emekli: 1.000 TL

● Ölüm aylığı (% 75): 750 TL

● Ölüm aylığı (% 50): 500 TL

● Ölüm aylığı (% 25): 250 TL

● 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

● Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...