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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video

Son dakika: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 03.07.2020 10:55
Güncelleme:03.07.2020 11:05
Son dakika haberi... Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? Taban aylığı ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. İşte eski ve yeni emekli ve memur maaşları...

Son dakika haberi... Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Emekli ve memur zammı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? Taban aylığı ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdür Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

Enflasyon haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti.

En düşük memur maaşı 3 bin 719 TL'ye yükseldi.

Memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Son dakika: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı! Memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? | Video SON DAKİKA: HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI! MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? | VİDEO

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