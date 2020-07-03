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Son dakika: Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı! Memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? | Video

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Giriş: 03.07.2020 10:31
Son dakika haberi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı! TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 1.13 yıllık yüzde 12.62 oldu. Beklenti aylık 0.70 artış ile yıllık yüzde 12.14 seviyesindeydi. bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu. Peki memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında detayları Ankara’dan aktardı. Son dakika haberi... Haziran ayı enflasyon oranı açıklandı! TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 1.13 yıllık yüzde 12.62 oldu. Beklenti aylık 0.70 artış ile yıllık yüzde 12.14 seviyesindeydi. bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu. Peki memur zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında detayları Ankara'dan aktardı.

Haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu rakamları açıklandı.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,88 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış yüzde 4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,32 ile eğlence ve kültür, yüzde 9,74 ile ev eşyası ve yüzde 10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,95 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,70 ile konut, yüzde 0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,49 ile ulaştırma, yüzde 2,83 ile lokanta ve oteller ve yüzde 2,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Haziran 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 71 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 57 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 290 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 11,95, aylık yüzde 1,86 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,42 artış gerçekleşti.

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