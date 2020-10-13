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Son dakika: Ekonomide sevindiren haber! Sanayide çarklar dönüyor

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Giriş: 13.10.2020 10:46
Güncelleme:13.10.2020 10:57
Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı." ifadelerini kullandı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,2, imalat sanayi sektörü endeksi %11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 arttı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %3,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 arttı.



Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 13 Kasım 2020'dir.

BAKAN VARANK: EN YÜKSEK PERFORMANS
Bakan Varank, "Ağustos sanayi üretimi yıllık %10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." ifadelerini kullandı.

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