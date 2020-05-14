Son dakika: Dolar ve altında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Uzman isim canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika haberi.. Uzmanlar tarafından altın fiyatları için dikkat çeken yorum geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası zirveye çıkan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dolar ve altında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında dolar ve altına yatırım yapanlara önerilerde bulundu.

Son dakika haberi.. Uzmanlar tarafından altın fiyatları için dikkat çeken yorum geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası zirveye çıkan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dolar ve altında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında dolar ve altına yatırım yapanlara önerilerde bulundu.