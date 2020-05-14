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Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
Son dakika... Uzmanlar tarafından altın fiyatları için dikkat çeken yorum geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası zirveye çıkan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın tüm zamanların rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti. Yatırımcılar, altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, uzmanlar altın fiyatları için ne dedi? Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? İşte 14 Mayıs canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 14.05.2020 13:04Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 13:12