Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları yatay seyrediyor. Uzmanlar, 2008'dekine benzer bir seyir olursa çok daha yüksek düzeylerin görülebileceğini açıkladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 384 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlar altın fiyatları için ne dedi? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'de...