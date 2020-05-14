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Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları

Son dakika... Uzmanlar tarafından altın fiyatları için dikkat çeken yorum geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası zirveye çıkan altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın tüm zamanların rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti. Yatırımcılar, altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, uzmanlar altın fiyatları için ne dedi? Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? İşte 14 Mayıs canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.05.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 13:12
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Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları yatay seyrediyor. Uzmanlar, 2008'dekine benzer bir seyir olursa çok daha yüksek düzeylerin görülebileceğini açıkladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, 384 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlar altın fiyatları için ne dedi? Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr'de...

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Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları

Analistler, dün ABD merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının para politikasının sınırlarına gelindiği şeklinde yorumlanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

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Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

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Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları

2018'DEKİNE BENZER PATİKADA

Altında yeni zirveler görülebileceğini öngören uzmanların sayısı artıyor. Ne zaman sorusuna ilişkin farklı öngörüler olsa da, altında 2 bin hatta 3 bin doların görülebileceğine ilişkin tahminler var. Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone, geçen hafta yaptığı açıklamada altının 2018'deki 1.000 dolar seviyesini kırıp 1.900 düzeylerini geçtiği benzer bir patikada olduğunu belirtti. McGlone "Altının 'basamaklı bir iyileşme döneminde 1,900 dolar zirvesini geçebileceğini öngörüyoruz" değerlendirmesini yaptı.