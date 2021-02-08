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Son dakika: Ciro desteği kararı çıktı! Kimler yararlanacak? Kaç lira ödenecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 08.02.2021 10:18
Güncelleme:08.02.2021 11:27
Son dakika ekonomi haberleri... Esnafa 40 bin liraya kadar verilecek olan ciro desteğine ilişkin detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren karardan 200 bin esnaf yararlanacak. Peki ciro desteğinden kimler yararlanabilir? Ne kadar ödenecek? Başvuru nasıl olacak? Hesap nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Son dakika ekonomi haberleri... Esnafa 40 bin liraya kadar verilecek olan ciro desteğine ilişkin detaylar belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe giren karardan 200 bin esnaf yararlanacak. Peki ciro desteğinden kimler yararlanabilir? Ne kadar ödenecek? Başvuru nasıl olacak? Hesap nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

Son dakika: Ciro desteği kararı çıktı! Kimler yararlanacak? Kaç lira ödenecek? Başvuru nasıl yapılır? Canlı yayında anlattı SON DAKİKA: CİRO DESTEĞİ KARARI ÇIKTI! KİMLER YARARLANACAK? KAÇ LİRA ÖDENECEK? BAŞVURU NASIL YAPILIR? CANLI YAYINDA ANLATTI
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