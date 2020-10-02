Son dakika: Büyümenin ayak sesleri geliyor! Pandemi etkisi 3. çeyrekte atlatıldı!

Son dakika haberi... Koronavirüs pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilerken Türkiye aldığı tedbirlerle diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Pandemi etkisi 3. çeyrekte atlatılarak V tipi toparlanmaya girildi. Peki Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 3 yıllık hedef ne? YEP enflasyon hedefi maaşlara nasıl yansır? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları grafiklerle anlattı.

Koronavirüs pandemisi tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilerken Türkiye aldığı tedbirlerle diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Pandemi etkisi 3. çeyrekte atlatılarak V tipi toparlanmaya girildi. Peki Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 3 yıllık hedef ne? YEP enflasyon hedefi maaşlara nasıl yansır? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları grafiklerle anlattı.

CİDDİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜYECEĞİZ

Erdem, "Almanya'nın en büyük havayolu şirketi 12-13 bin kişiyi işten çıkartıyor. Dünya inanılmaz bir kriz yaşıyor ve biz V tipi toparlanma oluyor dediğimiz zaman olur mu öyle şey diyorlar. Çok şükür biz bunu en az hasarla atlatıyoruz. 3. Çeyrek bitti, pozitif büyüyeceğimizi hep söylüyorum. Ciddi bir şekilde büyüyeceğiz. Son çeyreği de pozitif kapatıp inşallah 2021'e bakacağız." ifadelerini kullandı.

YEP'TE 3 YILLIK HEDEF

YEP ENFLASYON HEDEFİ MAAŞLARA NASIL YANSIR?

EN DÜŞÜK MAAŞLAR