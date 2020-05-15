Son dakika: Bu da zam salgını! Koronavirüs fırsatçıları iş başında |Video

Koronavirüs fırsatçıları iş başında! Koronavirüsle mücadele döneminde virüsü fırsata çevirmeye çalışan marketlerin zam oyunu devam ediyor. Ürün fiyatlarında yüzde 113'e kadar zamlar uygulanıyor. Öte yandan bilet fiyatlarına da neşter vuruldu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili detayları anlattı.

Koronavirüs fırsatçıları iş başında! Koronavirüsle mücadele döneminde virüsü fırsata çevirmeye çalışan marketlerin zam oyunu devam ediyor. Ürün fiyatlarında yüzde 113'e kadar zamlar uygulanıyor. Öte yandan bilet fiyatlarına da neşter vuruldu. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili detayları anlattı.