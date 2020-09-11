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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Borsada yatırım yaparken dikkat! Borsada nelere dikkat edilmeli? Borsa İstanbul’dan yatırım rehberi

Son dakika: Borsada yatırım yaparken dikkat! Borsada nelere dikkat edilmeli? Borsa İstanbul’dan yatırım rehberi

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Giriş: 11.09.2020 09:55
Güncelleme:11.09.2020 10:00
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını döneminde borsada yatırım yapanların sayısı da arttı. Peki borsada yatırım yaparken nelere dikkat etmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli uyarılarda bulunup tavsiyeler verdi.

Son dakika haberi... Koronavirüs salgını döneminde borsada yatırım yapanların sayısı da arttı. Peki borsada yatırım yaparken nelere dikkat etmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli uyarılarda bulunup tavsiyeler verdi.

BORSA İSTANBUL'DAN YATIRIM REHBERİ

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