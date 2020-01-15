Son dakika: Borsa İstanbul'da tarihi zirve

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi 121.532 seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. A Para muhabiri Rıfat Fırat A Haber canlı yayınında son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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