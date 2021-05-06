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Son dakika: Bayram ikramiyeleri ödeniyor

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Giriş: 06.05.2021 09:08
Güncelleme:06.05.2021 09:15
Son dakika haberi... Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödemesi bugün başladı. SSK emeklileri bugün, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yarın alacak. Emeklilere 1.100 lira verilirken, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara ise aylıkları oranında ödeme yapılacak. Ödenecek toplam ikramiye miktarı 12 milyar 300 milyon lira olacak.
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Bayram ikramiyeleri ödeniyor
Bayram ikramiyeleri ödeniyor
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