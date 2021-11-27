Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'a kritik ziyaret! İki ülke arasında ortak anlaşmalar imzalandı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkmenistan'a geldi. Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un davetine icabetle resmi ziyarette bulunduğu Aşkabat'ta, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15'inci Liderler Zirvesi'ne de katılacak. Öte yandan kritik zirve öncesinde Türkiye ile Türkmenistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

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