Son dakika: Başkan Erdoğan 2022 ihracat rekorunu açıkladı! 2021'e göre yüzde 12,9 arttı ve 254 milyar dolar oldu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Yılı Dış Ticaret Rakamları programında açıklamalarda bulundu. 2022'nin ihracattaki yeni rekorunu duyuran Başkan Erdoğan, "2021'e göre yüzde 12,9'luk artışla 254,2 milyar dolar oldu" ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan büyüme rakamlarını da "2022'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaydettik." diyerek duyurdu.

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