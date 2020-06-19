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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş destek açıklaması: Ödemeler bugün başlıyor | Video

Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'den flaş destek açıklaması: Ödemeler bugün başlıyor | Video

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Giriş: 19.06.2020 11:19
Güncelleme:19.06.2020 11:35
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilerimize bugün 18.00’dan sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilerimize bugün 18.00'dan sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli açıklamasında detayları da paylaştı.

"Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız" diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıkladı; "Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 Milyar TL'ye ulaşarak; 22 Milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin

%69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" dedi.

Yağlı tohumlu bitkiler aşağıdaki takvime göre ödenecektir.

TCKN SON HANESİ VKN SON HANESİ AKTARIM TARİHİ

0-2 0 1 3 5 7 9 19 - Haziran 2020 Saat 18:00'dan sonra

4-6 4-6 26 - Haziran 2020 Saat 18:00'dan sonra

8 8 03 - Temmuz 2020 Saat 18:00'dan sonra

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