10 Aralık 2021, Cuma
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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Altında kripto para baskısı! 2022 yılında altın ne olur? Gram altın düşer mi yükselir mi? Ons altında son durum ne? Flaş tahmin
Son dakika altın fiyatları haberi... Gram altın fiyatları dövizdeki yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam eder mi? 2022'de ons ve gram altının seyri ne olur? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, A Para canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.