Altında kripto para baskısı! 2022 yılında altın ne olur? Gram altın düşer mi yükselir mi? Ons altında son durum ne? Flaş tahmin

ALTINDA KRİPTO BASKISI

Buradaki ekstra gelişme de varyantla alakalı koronavirüs yeni varyantı çıkar mı çıkmaz mı... Belki o biraz dengeler. Ama enflasyona karşı savunma aracı mıdır derseniz görüntü itibariyle kripto parasına yönelik ciddi düzenlemeler olduğunu görüyoruz. Altına gitmesi gereken para kripto tarafına yöneliyor. Bence o taraf altının yukarı yönlü hareketini baskılayan en büyük etken.