10 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları tırmanışa geçti! Düşüş ne zaman olur? Uzman isimden flaş altın tahmini: 620’lere kadar çıkabilir ama...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları tırmanışa geçti! Düşüş ne zaman olur? Uzman isimden flaş altın tahmini: 620’lere kadar çıkabilir ama...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.11.2021 14:00
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın yeni haftaya tarihi rekorla başladı. Gram altın da çeyrek altın da yükselişte. Peki altında yön nereye gidiyor?  Bu yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Bankacılık ve para piyasaları uzmanı Can Cılız, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.
Flaş altın tahmini: 620’lere kadar çıkabilir ama... FLAŞ ALTIN TAHMİNİ: 620'LERE KADAR ÇIKABİLİR AMA...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet desteği çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı
Devlet desteği çiftçiye 1,5 milyon lira kazandırdı
Rakamlar farkı ortaya koydu!
Rakamlar farkı ortaya koydu!
Flaş tahmin: 620’lere kadar çıkabilir ama...
Flaş tahmin: 620’lere kadar çıkabilir ama...
EYT’de yaş sınırı kaç olacak?
EYT’de yaş sınırı kaç olacak?
Okul arası turizme yaradı!
Okul arası turizme yaradı!
Asgari ücrette vergi kalkıyor mu?
Asgari ücrette vergi kalkıyor mu?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Borsa neden yükseliyor?
Borsa neden yükseliyor?
İşte yeni yatırım ve desteklerle tarım sektörü
İşte yeni yatırım ve desteklerle tarım sektörü
Döviz, altın ve borsada beklenti ne?
Döviz, altın ve borsada beklenti ne?
Borsa İstanbul’dan tarihi rekor
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
Elon Musk’tan milyonlara Tesla sorusu!
Elon Musk’tan milyonlara Tesla sorusu!
Daha Fazla Video Göster