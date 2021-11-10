10 Kasım 2021, Çarşamba
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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları tırmanışa geçti! Düşüş ne zaman olur? Uzman isimden flaş altın tahmini: 620’lere kadar çıkabilir ama...
Son dakika altın fiyatları haberi... Altın yeni haftaya tarihi rekorla başladı. Gram altın da çeyrek altın da yükselişte. Peki altında yön nereye gidiyor? Bu yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Bankacılık ve para piyasaları uzmanı Can Cılız, yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu.