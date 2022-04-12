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Son dakika: ABD’de enflasyon 41 yılın zirvesinde! Mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 oldu

A Haber
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Giriş: 12.04.2022 15:49
Güncelleme:12.04.2022 15:49
Son dakika haberine göre… ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesinde. Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 8,5 artış gösterdi. Bu 1981'den beri görülen en yüksek rakam oldu. ABD'deki enflasyon rakamlarını Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber ekranlarında değerlendirdi. Arda Çoşar, “Pandemi döneminde ülkeler kapanınca ülkelerin Merkez Bankaları faizleri indirdi ve bilanço genişletti. Piyasaya verilen paralar dünyaya enflasyon olarak geri döndü. Emtia üretimine yeteri kadar yatırım yapılmaması sebebiyle küresel bazda hem enerji hem de sanayi emtialarında arz sıkıntısı yaşandı. Bununda enflasyona etkisi olduğunu gördük.” dedi.
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